Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна
Место рождения
Дата рождения20.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черняк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черняк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болваненко (Черняк) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Черняк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черняк) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черняк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняк Иван
Место жительства
Неизвестно
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно