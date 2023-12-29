Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

20.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893

Отец: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Мать: Жорова Ефросиния Иоаннова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняк Алексей Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняк Николай Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болваненко (Черняк) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Черняк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черняк) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черняк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Иван

Место жительства
Неизвестно
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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