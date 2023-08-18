Одинцов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Любовь

Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранкова (Одинцова) Нина

Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева (Одинцова) Галина Степановна

Рождение ребёнка
03.05.1947

Дочь: Кудрявцева (Одинцова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна

Смерть
Неизвестно

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