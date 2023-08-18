Одинцов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Любовь
Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранкова (Одинцова) Нина
Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1947
Дочь: Кудрявцева (Одинцова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Алаева (Одинцова) Галина Степановна
Смерть
Неизвестно