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Горина (Реброва) Юлия Васильевна

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Место рождения

Колоколово, Семенковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ребров Василий Иванович

Мать: Реброва Мария Никоноровна

Колоколово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
06.02.1908

Муж: Горин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: Горина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Каранина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1914

Сын: Горин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
кресный - Павел Александрович Владимиров, псаломщик той же церкви
Рождение ребёнка
22.10.1916

Дочь: Горина Августа Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1920

Дочь: Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1922

Дочь: Дмитриева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич

Мольбища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1949
Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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