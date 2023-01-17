Горина (Реброва) Юлия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ребров Василий Иванович
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: Горина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Каранина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1914
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
кресный - Павел Александрович Владимиров, псаломщик той же церкви
Рождение ребёнка
22.10.1916
Дочь: Горина Августа Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.08.1920
Дочь: Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.09.1922
Дочь: Дмитриева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Алексеевич
Смерть
1949
Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область