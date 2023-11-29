Кожинова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожинов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Рождение ребёнка
16.03.1974
Дочь: Тамбекова Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Рождение ребёнка
18.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Дудина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Кожинова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Кожинова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.04.1993
Сын: Кожинов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кожинов Анатолий
Смерть
Неизвестно