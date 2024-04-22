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Мишин Александр Алексеевич

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

23.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1986

Отец: Мишин Алексей Николаевич

Мать: Мишина Марина Васильевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
15.11.2010

Сын: Мишин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Мишина Наталья Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
30.06.2015

Жена: Мишина Наталья Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: Мишина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Мишина Наталья Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
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