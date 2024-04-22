Мишин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1986
Отец: Мишин Алексей Николаевич
Мать: Мишина Марина Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.2010
Сын: Мишин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Мишина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
30.06.2015
Жена: Мишина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.2015
Дочь: Мишина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Мишина Наталья Сергеевна