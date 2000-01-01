Кадышников Симеон Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Симеон Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадышников Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1906

Дочь: Кадышникова Ефросиния Симеоновна

Мать ребёнка: Параскерья Ефремовна

Рождение ребёнка
09.08.1915

Сын: Кадышников Алексей Симеонович

Мать ребёнка: Параскерья Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскерья Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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