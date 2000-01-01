Кадышников Симеон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадышников Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1906
Дочь: Кадышникова Ефросиния Симеоновна
Мать ребёнка: Параскерья Ефремовна
Рождение ребёнка
09.08.1915
Сын: Кадышников Алексей Симеонович
Мать ребёнка: Параскерья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскерья Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня