Долгая Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Савченко (Долгая) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Долгий Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: (Долгая) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1905
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: (Долгая) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: (Долгая) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1912
Дочь: (Долгая) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Долгий Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно