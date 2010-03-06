Соломин Герман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломин Герман Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

06.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
06.03.2010
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