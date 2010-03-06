Соломин Герман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти06.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
06.03.2010