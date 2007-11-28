Нестеркина (Ермизина) Валентина
Место рожденияхутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти28.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Отец: Ермизин Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеркин Евгений Петрович
Рождение ребёнка
08.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеркин Евгений Петрович
Смерть
28.11.2007
Онкология.
Похороны
30.11.2015
Жалея детей, просила не мучиться и не везти её зимой в деревню. Просила похоронить в Ермолаево, там где лежит её мама и другие родственники.