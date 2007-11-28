Нестеркина (Ермизина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеркина (Ермизина) Валентина

Место рождения

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

28.11.2007

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Ермизин Семён Иванович

Мать: Ермизина (Пряхина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеркин Евгений Петрович

Рождение ребёнка
08.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеркин Евгений Петрович

Смерть
28.11.2007
Онкология.
Похороны
30.11.2015
Жалея детей, просила не мучиться и не везти её зимой в деревню. Просила похоронить в Ермолаево, там где лежит её мама и другие родственники.

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