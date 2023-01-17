Солдатова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солдатов Трифон Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Солдатов Логин Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Солдатов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Солдатов Иван Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно