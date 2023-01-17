Солдатова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Солдатов Трифон Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Солдатов Логин Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Солдатов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Солдатов Иван Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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