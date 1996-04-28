Пестерев Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти28.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1956
Сын: Пестерев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.1996