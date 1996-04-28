Пестерев Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестерев Михаил Романович

Пестерев Михаил Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

28.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1956

Сын: Пестерев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close