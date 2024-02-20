Путилина (Тиликина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1924
Россия, ст. Двойная Ростовской области
Рождение ребёнка
24.04.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилин Иван
Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаухова Любовь
Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Евдокия
Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно