Соломатин Виктор Петрович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломатин Петр?
Мать: Анисия ?
Рождение ребёнка
22.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно