Соломатин Виктор Петрович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломатин Виктор Петрович?

Соломатин Виктор Петрович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломатин Петр?

Мать: Анисия ?

Рождение ребёнка
22.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.