Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакович (Бернякович) Анна Иустиновна

Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

27.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: Бернякович Иустин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Сакович Иван Иванович

Отец ребёнка: Сакович Иван Филиппович

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.1930

Дочь: Мельничук (Сакович) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Сакович Иван Филиппович

Смерть
27.07.1974
Винница, Вінницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.