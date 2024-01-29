Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти27.07.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Отец: Бернякович Иустин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1919
Отец ребёнка: Сакович Иван Филиппович
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.1930
Дочь: Мельничук (Сакович) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Сакович Иван Филиппович
Смерть
27.07.1974
Винница, Вінницька область