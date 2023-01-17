Гурина Христина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Христина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Гурин Николай Иванов

Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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