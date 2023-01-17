Гурина Христина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Гурин Николай Иванов
Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Гурин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно