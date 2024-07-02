Шафиев Ренат
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977
Отец: Шафиев Рустам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафиева (Бичурина) Олеся
Рождение ребёнка
13.11.2000
Дочь: (Шафиева) Виолетта
Мать ребёнка: Шафиева (Бичурина) Олеся
Рождение ребёнка
22.10.2007
Рождение ребёнка
13.03.2012
Рождение ребёнка
13.03.2012