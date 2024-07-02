Шафиев Ренат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафиев Ренат

Шафиев Ренат

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977

Отец: Шафиев Рустам

Мать: Шафиева (Юсупова) Гульчахра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафиева (Бичурина) Олеся

Рождение ребёнка
13.11.2000

Дочь: (Шафиева) Виолетта

Мать ребёнка: Шафиева (Бичурина) Олеся

Рождение ребёнка
22.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафиева (Бичурина) Олеся

Рождение ребёнка
13.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафиева (Бичурина) Олеся

Рождение ребёнка
13.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафиева (Бичурина) Олеся

Мы используем куки для улучшения работы сайта.