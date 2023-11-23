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Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович

Место рождения

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

01.10.1837

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837

Отец: Никольский Иван Петров

Мать: Никольская Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь церкви села Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Смерть
1878

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