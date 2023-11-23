Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович
Место рожденияс. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Дата рождения01.10.1837
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837
Отец: Никольский Иван Петров
Мать: Никольская Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь церкви села Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Смерть
1878