Захаров Александр Захарович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Захар Осипович
Мать: Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Захаров Алип Александрович
Мать ребёнка: Захарова ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Иустиния Александровна
Мать ребёнка: Захарова ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Захаров Никифор Александрович
Мать ребёнка: Захарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова ?
Смерть
Неизвестно