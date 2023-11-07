Шабурова (Лузина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузин Александр Иудович
Мать: Лузина Васса Васильевна
Крещение
1910 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1932
Сын: Шабуров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шабуров Василий Егорович
Шабуры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно