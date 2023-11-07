Шабурова (Лузина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабурова (Лузина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузин Александр Иудович

Мать: Лузина Васса Васильевна

Крещение
1910 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1932

Сын: Шабуров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шабуров Василий Егорович

Шабуры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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