(Усанова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Усанова) Валентина Алексеевна

(Усанова) Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1928

Дата смерти

?.02.2009

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928

Отец: Гузяев Алексей Игнатьевич

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
24.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2009
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close