(Усанова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1928
Дата смерти?.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928
Отец: Гузяев Алексей Игнатьевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
24.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2009
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище