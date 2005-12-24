Исакова (Любимова) Любовь Геннадьевна
Место рожденияПермская область Пермский район д.Устиново
Дата рождения18.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961
Пермская область Пермский район д.Устиново
Рождение ребёнка
26.09.1983
Дочь: Исакова Алена Андрияновна
Отец ребёнка: Исаков Андриян Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1983
Сын: Исаков Сергей Андриянович
Отец ребёнка: Исаков Андриян Александрович
Бракосочетание
Неизвестно