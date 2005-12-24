Исакова (Любимова) Любовь Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова (Любимова) Любовь Геннадьевна

Исакова (Любимова) Любовь Геннадьевна

avatar

Место рождения

Пермская область Пермский район д.Устиново

Дата рождения

18.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961

Отец: Любимов Геннадий Павлович

Мать: Любимова Алевтина Михайлова

Пермская область Пермский район д.Устиново
Рождение ребёнка
26.09.1983

Дочь: Исакова Алена Андрияновна

Отец ребёнка: Исаков Андриян Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1983

Сын: Исаков Сергей Андриянович

Отец ребёнка: Исаков Андриян Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Андриян Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close