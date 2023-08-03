Комиссарова (Руснак) Нина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Руснак) Нина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1987

Дочь: Комиссарова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Комиссаров Виктор Николаевич

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