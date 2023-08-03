Комиссарова (Руснак) Нина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1987
Дочь: Комиссарова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Комиссаров Виктор Николаевич