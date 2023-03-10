Фрейман Артем Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейман Артем Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: Фрейман Андрей

Мать: Любовь

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