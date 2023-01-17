Анисимов Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Дмитрий Семенович

Анисимов Дмитрий Семенович

avatar

Место рождения

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

19.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Анисимов Семен Васильевич

Мать: Анисимова Анна Федоровна

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1927

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Мокеева Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Анисимов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Анисимов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Мария Александровна

Смерть
19.07.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close