Анисимов Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти19.07.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
20.07.1927
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Мокеева Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Анисимов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Анисимов Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисимова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1941