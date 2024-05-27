Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)

Место рождения

Каменская слобода

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Мать: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Первушин Феоктист Леонтиев

Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Первушин Федор 2Мл. Леонтиев

Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Первушин Федор 1 Леонтиев

Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Первушин Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Первушин Дмитрий Леонтиев

Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов

Смерть
Неизвестно

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