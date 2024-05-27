Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)
Место рожденияКаменская слобода
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1752
Сын: Первушин Феоктист Леонтиев
Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Первушин Федор 2Мл. Леонтиев
Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Первушин Федор 1 Леонтиев
Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Первушин Василий Леонтиев
Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Первушин Дмитрий Леонтиев
Отец ребёнка: Первушин Леонтий Иванов
Смерть
Неизвестно