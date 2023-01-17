Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно