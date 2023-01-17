Чернухина Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти14.10.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1875 ст.
Дочь: Чехова Елена Александровна
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.
Сын: Чернухин Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чернухина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.01.1889 ст.
Сын: Чернухин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.
Сын: Чернухин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1895 ст.
Дочь: Чернухина Александра Александровна
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.
Дочь: Чернухина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1901 ст.