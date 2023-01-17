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Чернухина Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

14.10.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1875 ст.

Дочь: Чехова Елена Александровна

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.

Сын: Чернухин Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чернухина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1889 ст.

Сын: Чернухин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.

Сын: Чернухин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.06.1895 ст.

Дочь: Чернухина Александра Александровна

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.

Дочь: Чернухина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Чернухин Александр Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Александр Алексеевич

Смерть
14.10.1901 ст.
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