Войтов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Тамара Степановна

Мать ребёнка: Будаева Настасья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Нина Степановна

Мать ребёнка: Будаева Настасья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Ева Степановна

Мать ребёнка: Будаева Настасья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будаева Настасья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Курганово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

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