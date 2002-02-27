Дементьев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1991
Сын: Дементьев Сергей Петрович
Мать ребёнка: Дементьева Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
27.02.2002
Сын: Дементьев Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Дементьева Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дементьева Ирина Юрьевна