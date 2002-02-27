Дементьев Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1991

Сын: Дементьев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Дементьева Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
27.02.2002

Сын: Дементьев Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Дементьева Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Ирина Юрьевна

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