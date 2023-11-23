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Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: (Черемовский) Василий Адрианов

Мать: Марфа Петрова

Бракосочетание
1784

Муж: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евгений Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
20.10.1793

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Афанасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно

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