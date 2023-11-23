Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: (Черемовский) Василий Адрианов
Мать: Марфа Петрова
Бракосочетание
1784
Муж: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евгений Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
20.10.1793
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Афанасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно