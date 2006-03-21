Пределин Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1918
Дата смерти21.03.2006
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Отец: Пределин Николай Иванович
Мать: не указана
Военная служба
С 1938 по 1964
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.03.2006