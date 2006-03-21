Пределин Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пределин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Полетаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.02.1918

Дата смерти

21.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Пределин Николай Иванович

Мать: не указана

Полетаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Военная служба
С 1938 по 1964
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.03.2006
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