Зинков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Калинина (Зинкова) Мария Михайловина
Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.05.1922
Сын: Зинков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.12.1926
Дочь: Зинкова Клавдия Михайанловна
Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно