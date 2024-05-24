Зинков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Калинина (Зинкова) Мария Михайловина

Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.05.1922

Сын: Зинков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.12.1926

Дочь: Зинкова Клавдия Михайанловна

Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Зинкова (Суханова) Клавдия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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