Гамбалевский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамбалевский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1844

Сын: Гамбалевский Пимен Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Лукерья Терентьевна

д. Слободы Копысского уезда
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.

Сын: Гамбалевский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Лукерья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамбалевская Лукерья Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец второй гильдии
Смерть
Неизвестно
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