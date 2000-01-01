Гамбалевский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1844
Сын: Гамбалевский Пимен Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Лукерья Терентьевна
д. Слободы Копысского уезда
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.
Сын: Гамбалевский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Лукерья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец второй гильдии
Смерть
Неизвестно