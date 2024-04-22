Александрова (Игонькина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Игонькина) Марина Александровна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1980

Отец: Игонькин Александр Трофимовис

Мать: Игонькина Вера Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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