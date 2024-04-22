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Александрова (Игонькина) Марина Александровна
Александрова (Игонькина) Марина Александровна
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
25.07.1980
Пол
Женский
Отец
Игонькин Александр Трофимовис
1947 г.р.
Мать
Игонькина (Карпова) Вера Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1980
Отец:
Игонькин Александр Трофимовис
Мать:
Игонькина Вера Николаевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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