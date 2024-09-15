Цапаева (Кулагина) Марфа Михайловна
Место рожденияМедвежий Лог
Дата рождения10.05.1893
Дата смерти13.11.1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893
Отец: Кулагин Михаил Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1912
поручители по жениху: с.Вершинино Алексей Павлович Ратанов, Иван Живов и Иван Астраханцев. По невесте: крестьяне села М.-Лога Андрей Киселев и Максим Барышев
Рождение ребёнка
26.08.1913
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1916
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.11.1932
Дочь: Редькина (Цапаева) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич
Смерть
13.11.1965