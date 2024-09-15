Цапаева (Кулагина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапаева (Кулагина) Марфа Михайловна

Место рождения

Медвежий Лог

Дата рождения

10.05.1893

Дата смерти

13.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893

Отец: Кулагин Михаил Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1912

Муж: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
поручители по жениху: с.Вершинино Алексей Павлович Ратанов, Иван Живов и Иван Астраханцев. По невесте: крестьяне села М.-Лога Андрей Киселев и Максим Барышев
Рождение ребёнка
26.08.1913

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Цапаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Цапаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1932

Дочь: Редькина (Цапаева) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Цапаев Михаил Тимофеевич

Вершинино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.11.1965

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