Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1815 по 1818

Дочь: Михайлова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Михайлов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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