Анна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1815 по 1818
Дочь: Михайлова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михайлов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно