Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Горшкова (Кускова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Игумнова (Кускова) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Каменская (Кускова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Яковлева (Кускова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович
Смерть
1968
Умерла примерно в 1968г.