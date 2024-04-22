Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова (Казакова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кусков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Горшкова (Кускова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Игумнова (Кускова) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1923

Дочь: Каменская (Кускова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Яковлева (Кускова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кусков Сергей Иванович

Смерть
1968
Умерла примерно в 1968г.

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