Волжан (Копылова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения24.08.1947
Дата смерти18.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1970
Муж: Куршаков Василий
Рождение ребёнка
26.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куршаков Василий
Смерть
18.08.2019
Похороны
20.08.2019