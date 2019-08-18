Волжан (Копылова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжан (Копылова) Татьяна

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

24.08.1947

Дата смерти

18.08.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
19.09.1970

Муж: Куршаков Василий

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куршаков Василий

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
18.08.2019
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
20.08.2019

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