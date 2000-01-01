Романович Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романович Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романович Златослава Сергеевна

Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романович Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романович Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романович Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пакина Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романович Валерия Витальевна

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