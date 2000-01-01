Романович Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романович Златослава Сергеевна
Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романович Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романович Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романович Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пакина Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Романович Валерия Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно