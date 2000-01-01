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Шухмахер ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1876

Сын: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пиневская Роза Исааковна

Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шухмахер Соломон

Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)

Смерть
Неизвестно
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