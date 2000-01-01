Шухмахер ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1876
Сын: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович
Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пиневская Роза Исааковна
Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шухмахер Соломон
Отец ребёнка: Шухмахер Шмуль (Исаак)
Смерть
Неизвестно