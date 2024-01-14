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Ежова Пелагея Евдокимовна

Место рождения

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Около 1884 г.р.
Около 1890 г.р.
Около 1895 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Ежов Степан

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Хиония

Отец ребёнка: Ежов Степан

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ежов Николай

Отец ребёнка: Ежов Степан

деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Степан

Смерть
Неизвестно
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