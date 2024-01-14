Ежова Пелагея Евдокимовна
Место рожденияд. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Ежов Степан
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Хиония
Отец ребёнка: Ежов Степан
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ежов Николай
Отец ребёнка: Ежов Степан
деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Степан
Смерть
Неизвестно