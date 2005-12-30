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Попов Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1927

Дата смерти

30.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1954

Сын: Попов Александр Петрович

Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1960

Дочь: Малушко (Попова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1966

Сын: Попов Павел Петроаич

Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна

Смерть
30.12.2005

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