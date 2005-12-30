Попов Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1927
Дата смерти30.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1954
Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1960
Дочь: Малушко (Попова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1966
Сын: Попов Павел Петроаич
Мать ребёнка: Попов Любовь Ивановна
Смерть
30.12.2005