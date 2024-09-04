Букреева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Букреев Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1765
Сын: Букреев Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Букреева) Зевновия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Букреева) Евгения
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Букреев Фёдор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности