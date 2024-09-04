Букреева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукреева Евдокия Андреевна

Букреева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759

Сын: Букреев Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1765

Сын: Букреев Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Букреева) Зевновия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Букреева) Евгения

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Букреев Фёдор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.