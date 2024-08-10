Мартьянов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Николай

Мартьянов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.11.1898

Дочь: Мартьянова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна

г. Москва
Смерть
Неизвестно

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