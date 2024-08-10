Мартьянов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1898
Дочь: Мартьянова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Мартьянова Анна Яковлевна
г. Москва
Смерть
Неизвестно