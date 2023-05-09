Курьянова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Курьянова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Курьянова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно