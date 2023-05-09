Курьянова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Курьянов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Курьянова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Курьянова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Курьянов Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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