Рубинштейн Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1835
Дата смерти11.03.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835 по 1844
Место жительства
С 1844 по 1846
Берлин, Германия
Место жительства
С 1846 по 1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1851 по 1881
Смерть
11.03.1881
Париж, Франция