Рубинштейн Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн Николай Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.06.1835

Дата смерти

11.03.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1835 по 1844
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1844 по 1846
Берлин, Германия
Место жительства
С 1846 по 1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1851 по 1881
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.03.1881
Париж, Франция
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