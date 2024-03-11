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Решетова Любовь Васильевна
Решетова Любовь Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1946
Пол
Женский
Отец
Решетов Василий Кириллович
Мать
Косинова Нина Андреевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Отец:
Решетов Василий Кириллович
Мать:
Косинова Нина Андреевна
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