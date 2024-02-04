Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Георгий
Место жительства
Неизвестно
Переехала после школы
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Павлова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Павлов Георгий
Рождение ребёнка
С 1954 по 1956
Сын: Павлов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Павлов Георгий
Смерть
Неизвестно