Камаева Зоя Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти02.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1949
Сын: Камаев Александр Викторович
Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Терехова Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2006