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Камаева Зоя Федоровна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1949

Сын: Камаев Александр Викторович

Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Терехова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Виктор Иванович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Виктор Иванович

Смерть
02.02.2006
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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