Акиншева Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиншева Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.2014

Сын: Никифоров Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.2017

Дочь: Никифорова Мария Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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